Sırp mafya lideri Şişli’de öldürüldü

Sırbistan'ın en etkin suç örgütlerinden olan Skaljari Çetesi'nin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sır suikast dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Vukotiç, Şişli'de sevgilisi ve çocuklarının da bulunduğu otomobille seyir halindeyken motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Vukotiç, olay yerinde yaşamını yitirirken saldırgan kaçtı. Kırmızı bültenle aranan Vukotiç'in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. 2018'de Antalya'da yakalanan Vukotiç'in, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiği ve ülkesinde 15 ay hapis yattıktan sonra sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.