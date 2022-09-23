Sırp mafyası İstanbul’da hesaplaşmıştı: 10 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanması, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 10'u "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.