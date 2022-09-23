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Giriş Tarihi: 23.9.2022 16:21

Sırp mafyası İstanbul'da hesaplaşmıştı: 10 şüpheli tutuklandı!

Korkunç infaz İstanbul Şişli'de yaşanmıştı... Trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
Sırp mafyası İstanbul’da hesaplaşmıştı: 10 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanması, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 10'u "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 EYLÜL'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu.

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Sırp mafyası İstanbul'da hesaplaşmıştı: 10 şüpheli tutuklandı!
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