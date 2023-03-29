Sırp organize suç lideri Jovan Vukotiç’in davasında 2 sanık tahliye edildi

42 yaşındaki Jovan Vukotic'in ölümüne ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 16 tutuklu şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Husumet neticesinde Kavackı suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan Radoje Zvıcer'den aldıkları talimat doğrultusunda 02 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatılmıştı.

İddianamede, bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotıc' e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, liderliğini Karadağ' da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri; örgüt adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel'i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları Jovan Vukotıc'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü ifade edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

ÖRGÜT LİDERİ SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul 40. Ağır Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya 10 tutuklu sanık ve 1'i ev hapsi 1'i tutuksuz sanık hazır edildi. 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Savunmasını gerçekleştiren örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc , "Orada bulunan sanIklardan Milan, Asiye ve Ayşe'yi tanıyorum. İddianamede bana ait isnat edilen bir suç görmedim. İddianamedeki resimler benim değil. Emniyette telefonumun şifresini vermedim ve telefonum açılmadı. Ele geçirilen görüntüler bana ait değildir. Telefonların şifrelerini hatırlamıyorum. Olaylarla ilgim ve bilgim yoktur"" diyerek suçlamaları reddetti.

TEDAVİ AMAÇLI GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sağlık problemlerinden dolayı hakkında ev hapsi kararı verilen sanık Milan Vujotıc, olayla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Suç örgütüyle bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Fransa'da kayak yaparken yaralanmam sebebiyle Türkiye'ye tedavi amaçlı gelmiştim. Burada tıbbın ilerlemiş olması nedeniyle birçok Karadağ vatandaşı tedavi için gelir. Polisler beni yakaladığında öldürmekle suçladılar bu doğru değil. İddianamede geçen Türk vatandaşları tanımıyorum" şeklinde beyanda bulunarak suçlamaları reddetti.

''FOTOĞRAFLARI RADOJE BİLİR''

Tutuklu sanık Asiye Yüksel savunmasında, sanık Radoje Zıvkovıc ile arkadaş olduğunu, aynı zamanda ticaret yaptıklarını belirterek, "Ben bu olayın hiçbir yerinde değilim. Buradaki kişileri tanımıyorum. Telefonumdan bulunan maktulün içinde bulunduğu araç fotoğraflarını ya Radoje Zıvkovıc gönderdi yada telefonumu 2-3 günlüğüne almıştı o ara çekti. Ben onu açıklamasını istiyorum" dedi. Üzerine ayılı suçlamaları reddeden Yüksel, "Ben Radoje Zıvkovıc iddianamedeki gibi tanısaydım asla görüşmezdim. Ben öldürülen kişiyi olaydan birkaç gün sonra haber sitesinde gördüm. Radoje Zıvkovıc'e gösterdim tanımadığını söyledi. Olayla alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunmasını gerçekleştirdi.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme başkanı, sanık Radoje Zıvkovıc'e Asiye Yüksel'in telefonunda bulunan araç fotoğraflarını sordu. Sanık fotoğrafları hatırlamadığını söyledi. 10 sanığın savunmasının alınmasını ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Murat Polat'ın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, Asiye Yüksel'in telefonunda bulunan araç fotoğraflarının araştırılmasına, diğer sanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar verildi. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi.