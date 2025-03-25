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Giriş Tarihi: 25.3.2025 18:59

Sırra kadem basmıştı: Kayıp kadının cansız bedeni o noktada bulundu!

Eskişehir'de Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş gece ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Endişeli ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine yapılan çalışmalarda Akkuş’un cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu.

DHA
Sırra kadem basmıştı: Kayıp kadının cansız bedeni o noktada bulundu!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Sırra kadem basmıştı: Kayıp kadının cansız bedeni o noktada bulundu!
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