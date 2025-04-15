Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: DEM Parti'den açıklama: Hastanaye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 15.4.2025 23:33 Son Güncelleme: 16.4.2025 00:00

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: DEM Parti'den açıklama: Hastanaye kaldırıldı

Son dakika haberleri... DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder'e gerekli müdahalenin yapıldığı, sağlık durumunun titizlikle takip edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: DEM Parti’den açıklama: Hastanaye kaldırıldı

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: DEM Parti'den açıklama: Hastanaye kaldırıldı
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