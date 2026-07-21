Sis altında kardeşlik horonu

Gümüşhane'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Santa- Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri, 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası'nda binlerce kişiyi buluşturdu. İki gün süren etkinliklerde horonlar kuruldu, kemençe ve tulum eşliğinde türküler seslendirildi. Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, sisli havaya rağmen şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, yayla kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Şenliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Sonel Başer, bölge protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.