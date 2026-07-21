Haberler Yaşam Haberleri Sis altında kardeşlik horonu
Giriş Tarihi: 21.07.2026

Sis altında kardeşlik horonu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sis altında kardeşlik horonu
  • ABONE OL
Gümüşhane'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Santa- Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri, 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası'nda binlerce kişiyi buluşturdu. İki gün süren etkinliklerde horonlar kuruldu, kemençe ve tulum eşliğinde türküler seslendirildi. Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, sisli havaya rağmen şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, yayla kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Şenliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Sonel Başer, bölge protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sis altında kardeşlik horonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA