Şişe şişe sahte içkiyle yakalandı

İstanbul Emniyeti; yılbaşı öncesi "Sahte İçki" baskınlarını sürdürdü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Keçecipiri Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. B.K. isimli kişi söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 124 şişe sahte içki ve bidonlar içerisinde 65 litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan B.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.