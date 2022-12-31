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Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:43

Şişe şişe sahte içkiyle yakalandı

Yılbaşı öncesi “Sahte İçki” baskınları devam etti. İstanbul’da sahte içki imalatı ve satışı yapan bir kişi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 124 şişe sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan 65 litre etil alkol ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şişe şişe sahte içkiyle yakalandı

İstanbul Emniyeti; yılbaşı öncesi "Sahte İçki" baskınlarını sürdürdü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Keçecipiri Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. B.K. isimli kişi söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 124 şişe sahte içki ve bidonlar içerisinde 65 litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan B.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şişe şişe sahte içkiyle yakalandı
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