Şişli metrosunda facianın eşiğinden dönüldü: Korkutan anlar kameraya anbean yansımış!

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.