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Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:01

Şişli ve Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınırken kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sema DEMİR Sema DEMİR
Şişli ve Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda İran uyruklu Farshid A., Mohammad T., Mahdi A. ve Morteza S. yakalanarak gözaltına alınırken, ikametler ile 1 araçta arama yapıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 28 kilo 250 gram kristal formda metemfetamin maddesi, 159 kilo sıvı metamfetamin maddesi, 9 kilogram sıvı kimyasal madde, 365 bin 990 Türk lirası, 600 dolar para, 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve imalat aşamalarında kullanılan materyaller ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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Şişli ve Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
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