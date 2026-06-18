Şişli ve Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda İran uyruklu Farshid A., Mohammad T., Mahdi A. ve Morteza S. yakalanarak gözaltına alınırken, ikametler ile 1 araçta arama yapıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 28 kilo 250 gram kristal formda metemfetamin maddesi, 159 kilo sıvı metamfetamin maddesi, 9 kilogram sıvı kimyasal madde, 365 bin 990 Türk lirası, 600 dolar para, 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve imalat aşamalarında kullanılan materyaller ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör