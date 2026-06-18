Şişli ve Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda İran uyruklu Farshid A., Mohammad T., Mahdi A. ve Morteza S. yakalanarak gözaltına alınırken, ikametler ile 1 araçta arama yapıldı.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 28 kilo 250 gram kristal formda metemfetamin maddesi, 159 kilo sıvı metamfetamin maddesi, 9 kilogram sıvı kimyasal madde, 365 bin 990 Türk lirası, 600 dolar para, 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve imalat aşamalarında kullanılan materyaller ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.