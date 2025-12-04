Şişli’de 3 araç birbirine girdi: 1 ağır 2 yaralı

Kaza, saat 00:00 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 4071 plakalı panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araca ve 06 BFV 985 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ticari araçta bulunan 2 yaralı bölgede ki yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri trafiği iki şerit olmak üzere araç geçişine kapattı. Çekicinin araçları kaldırmasının ardından, trafik kontrollü bir şekilde tek şerit olmak üzere açılırken, akabinde çift şerit olarak açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.