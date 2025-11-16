Şişli’de akılalmaz yol verme kavgası: Motosikletli magandalar bıçakla saldırdı! ‘En yanlış insanı vurdular’

'KAFAMI SAĞA ÇEVİRDİM 3 KERE SAPLADI'

Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, "Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü. Bana küfür etti, ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfür etti. O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar" dedi.