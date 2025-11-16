Video Yaşam Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: "En yanlış insanı vurdular" | Video
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit:

Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: "En yanlış insanı vurdular" | Video

16.11.2025 | 10:49

Şişli’de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han Alan (18) ve A.K.’yi (17) bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Şafak B. tutuklanırken, Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayı anlatan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Alan ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLADI
Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.

'KAFAMI SAĞA ÇEVİRDİM 3 KERE SAPLADI'
Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, "Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü, alkollüydü. Bana küfür etti Ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfür etti. O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar" dedi.

'YOL VERME NEDENİYLE VURULDUM'
Abdülhamit Han, "Benim şahısla hiçbir şekilde problemim yok. Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Vuruldum yani. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Tendonlarım koptu, damarlarım parçalandı. Ben birşey söylemiyorum. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: En yanlış insanı vurdular | Video 03:52
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: "En yanlış insanı vurdular" | Video 16.11.2025 | 10:49
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 01:25
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 16.11.2025 | 09:12
Ortaköy’de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 09:46
Ortaköy'de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 16.11.2025 | 08:42
İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video 01:39
İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video 16.11.2025 | 08:39
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:39
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.11.2025 | 08:39
Kayseri’de gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı | Video 00:52
Kayseri’de gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı | Video 16.11.2025 | 08:39
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka 06:33
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka 15.11.2025 | 15:09
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 00:44
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 15.11.2025 | 14:33
Manisa Alaşehir’de polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 00:22
Manisa Alaşehir'de polis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 15.11.2025 | 11:00
İzmir’de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 01:14
İzmir'de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 15.11.2025 | 10:49
Erzurum’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 01:25
Erzurum'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 15.11.2025 | 10:02
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 01:41
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 15.11.2025 | 07:40
İstanbul’da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber’de! 00:11
İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de! 14.11.2025 | 13:40
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 01:52
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 14.11.2025 | 12:45
Ortaköy’de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 02:03
Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 14.11.2025 | 11:17
Malatya’da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 00:30
Malatya'da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 14.11.2025 | 11:15
Antalya’da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 00:25
Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 14.11.2025 | 11:10
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 08:43
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 14.11.2025 | 10:28
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 00:47
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 14.11.2025 | 09:59
İstanbul Cevizlibağ’da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 02:18
İstanbul Cevizlibağ'da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 14.11.2025 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY