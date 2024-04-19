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Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:32 Son Güncelleme: 19.4.2024 09:51

Şişli'de bulunan Zorlu holding binasına ateş açıldı

İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına mermi isabet etti. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şişli’de bulunan Zorlu holding binasına ateş açıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Şişli'de bulunan Zorlu holding binasına ateş açıldı
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