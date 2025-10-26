Şişli’de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Olay saat 09.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEK BAŞINA YAŞIYORDU

İtfaiye ekipleri daireye girerek yangını söndürdü. Yapılan incelemede mutfakta bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerde evde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden kişinin, yalnız yaşadığı öğrenilen Şenol Gün olduğu belirlendi.

1 ÇOCUK BABASIYDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şenol Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gün'ün ölümüyle ilgili inceleme başlattı.