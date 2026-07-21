Şişli’de dehşete düşüren anlar! Sokakta yürürken saldırgan arkasından yaklaşıp yumruk attı: ’Vurunca gözüm kararıp...’





"HİÇ KİMSE DE TANIMIYOR"



Avcı, saldırgan hakkında şikayette bulunduğunu söyleyerek, "Polise 1 gün sonra bildirdim, şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. Polis ilgileneceğini söyledi. Bugüne kadar bir haber çıkmadı ama bekliyorum. İnşallah çıkar diye bekliyorum. Güvenmek istiyorum, bulurlar diye. Allah korusun, sokakta işlenen kadın cinayetlerine dönmez İnşallah. Ben zaten arkadan gördüğüm için şu anda bir şey diyemeyeceğim. Yüzünü de görsem panikleyeceğimi sanıyorum. Birkaç kişiye sordum, burada böyle bir şeyi gördünüz mü, haberiniz var mı diye ama hiç kimse de görmemiş. Hiç kimse de tanımıyor. Zaten o gün sokak 15 Temmuz diye çok ıssızdı. Burada eczaneler var, aile hekimliği var. Bu sokak aslında işlek bir sokak, geleni gideni hiç eksik olmaz ama o gün bir kişi bile yoktu. Nasıl kollamış, nasıl denk getirmiş ben de anlayamadım" diye konuştu.