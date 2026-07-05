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Giriş Tarihi: 5.07.2026 14:36

Şişli'de dev operasyon: 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!

Şişli'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda 239 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Şişli’de dev operasyon: 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şişli'de belirlenen 3 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 222 kilo 150 gram 'sıvı metamfetamin', 17 kilogram 'katı metamfetamin', 8 kilo 150 gram 'aseton' maddesi ile 11 kilo 750 gram 'toz katkı maddesi' ele geçirildi. Operasyonda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Şişli'de dev operasyon: 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!
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