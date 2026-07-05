Şişli’de dev operasyon: 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şişli'de belirlenen 3 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 222 kilo 150 gram 'sıvı metamfetamin', 17 kilogram 'katı metamfetamin', 8 kilo 150 gram 'aseton' maddesi ile 11 kilo 750 gram 'toz katkı maddesi' ele geçirildi. Operasyonda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.