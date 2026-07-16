Şişli’de eski damat dehşeti yaşattı! Penceredeki kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı: O anlar kamerada

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk sahibi Talar T., yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı.
ESKİ EŞ DEHŞETİ YAŞATTI
İddiaya göre Gökhan C., motosikletiyle eski eşinin yaşadığı binanın önüne geldi. Gökhan C. bu sırada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. ile pencereden konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ESKİ KAYINPEDERİNE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI
Gökhan C., pencerede bulunan eski kayınpederi Harutyün T.'ye saldırdı. Pencerede bulunan eski kayınpederine tekme ve yumruk atan şüphelinin olay sırasında kafasındaki kaskı da çıkarmadığı görüldü. Saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin aileyle yaptığı görüşmede, şüphelinin olay yerinden ayrıldığı, ailenin ise kendi imkanlarıyla savcılığa giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettikten sonra binanın önüne yöneldiği, penceredeki eski kayınpederiyle tartıştığı, tartışmanın ardından Harutyün T.'ye saldırdığı ve şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Ailenin Gökhan C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Şişli'de eski damat dehşeti: Kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı! O anlar kamerada | Video