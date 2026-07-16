Şişli’de eski damat dehşeti yaşattı! Penceredeki kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı: O anlar kamerada

ESKİ KAYINPEDERİNE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

Gökhan C., pencerede bulunan eski kayınpederi Harutyün T.'ye saldırdı. Pencerede bulunan eski kayınpederine tekme ve yumruk atan şüphelinin olay sırasında kafasındaki kaskı da çıkarmadığı görüldü. Saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin aileyle yaptığı görüşmede, şüphelinin olay yerinden ayrıldığı, ailenin ise kendi imkanlarıyla savcılığa giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.