Şişli’de eski sevgili dehşeti! Genç kadına kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

BAŞKA BİR KADINI DA BIÇAKLA YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Ayrıca N.I.'nın 2021 yılında ise hemşire olan eski kız arkadaşı C.G.'yi de darp ettiği ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, serbest kaldıktan sonra tekrar C.G.'nin yaşadığı eve gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

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