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Giriş Tarihi: 5.08.2026 12:04

Şişli’de eski sevgili dehşeti! Genç kadına kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 26 yaşındaki genç kadın nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski sevgilisi tarafından silahla vurularak canice katledildi. Eski sevgilisini bir aydır takip ettiği iddia edilen cinayet şüphelisi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şişli’de eski sevgili dehşeti! Genç kadına kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…
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Olay gece saatlerinde Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre doktora giden N.M.Ş. (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından kıstırıldı. Bu sırada silahını çeken N.I., eski kız arkadaşını vurdu.

GENÇ KADINI HAFTALARCA TAKİP ETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.I.'nın N.M.Ş.'yi bir aydır takip ettiği iddia edildi.

BAŞKA BİR KADINI DA BIÇAKLA YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca N.I.'nın 2021 yılında ise hemşire olan eski kız arkadaşı C.G.'yi de darp ettiği ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, serbest kaldıktan sonra tekrar C.G.'nin yaşadığı eve gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

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Şişli’de eski sevgili dehşeti! Genç kadına kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…
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