Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de gece kulübüne Ahlak baskını! İzinsiz çalışan 12 kadına işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 27.07.2026 17:50

Şişli’de gece kulübüne Ahlak baskını! İzinsiz çalışan 12 kadına işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şişli’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne düzenlediği denetimde, çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı bulunmadan çalıştırılan 12 yabancı uyruklu kadını tespit etti. İşletme hakkında idari işlem başlatılırken, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yasal süreç de başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şişli’de gece kulübüne Ahlak baskını! İzinsiz çalışan 12 kadına işlem yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda dün gece saat 01.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, ülkeye turistik amaçla giriş yaptığı belirlenen 12 yabancı uyruklu kadının çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmaksızın konsomatris olarak çalıştırıldığı belirlendi.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Denetim sırasında ayrıca iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. İşletme sahibi ile yabancı uyruklu şahıslar hakkında ilgili kurumlarla koordineli şekilde işlem yapılırken, yabancı uyruklu kadınların yasal statülerine ilişkin süreçlerin de devam ettiği öğrenildi.

DENETİMLER SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, yabancı uyruklu şahısların yasal statülerinin denetlenmesi ve umuma açık eğlence yerlerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Şişli’de gece kulübüne Ahlak baskını! İzinsiz çalışan 12 kadına işlem yapıldı
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