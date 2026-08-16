Şişli’de iğrenç taciz iddiası! Yeminli mali müşavirden eski sevgiliye cinsel taciz kabusu

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yılın eylül ayında yaşanan olayda, mağdur Jale T.(47) yıllar önce gönül ilişkisi yaşadığı ve uzun süredir görüşmediği yeminli mali müşavir Üzeyir K.'nın (60) kendisine destek olmak bahanesiyle yeniden ulaştığını belirtti.

Mağdurun beyanlarına göre, kısa süre içinde tutumunu değiştiren Üzeyir K., ahlaksız tekliflerde bulunmaya başladı. Kendisini net bir dille uyarmasına rağmen tacizlerin devam ettiğini belirten Jale T. ; şüphelinin fotoğraf ve müstehcen video linkleri göndermeyi sürdürmesi üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

MESAJ TUTANAKLARI YALANLAMAYI BOŞA ÇIKARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar yer aldı. Şüpheli Üzeyir K. hakkındaki suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını öne sürse de dosyadaki mesaj tespit tutanakları gerçeği gözler önüne serdi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin farklı tarihlerde birden fazla kez cinsel fotoğraf, müstehcen kadın görselleri ve ilişkili videolar gönderdiği resmen belgelendi. Savcılık, mağdurun kendi şeref ve namusunu ilgilendiren böyle bir konuda şüpheliye iftira atması için haklı ve ciddi bir neden bulunmadığına dikkat çekti.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelinin "şehvevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla" hareket ettiği ve eylemlerini zincirleme şekilde sürdürerek cinsel taciz suçunu işlediğine dair yeterli şüphe ve delile ulaşıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianame kapsamında, Üzeyir K.'nın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör