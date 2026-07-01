Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Bekçi saldırganı ayağından vurdu

Olay 29 Haziran Pazartesi gecesi saat 04.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yeni nesil bir suç örgütü, Şişli'de bulunan tekstil firmasını haraç almak için tehdit etti. Tehdit edilen iş yeri sahibi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, iş yerini koruması için bekçiler görevlendirildi.

İŞ YERİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Tehditlerine devam eden suç örgütü, iş yerine tetikçi A.E.'yi (22) gönderdi. İş yeri önüne gelen eli silahlı A.E. dükkana doğru iki el ateş etti. Tetikçi silahıyla ateş ettikten sonra kaçmaya başladı.

BEKÇİ SALDIRGANI AYAĞINDAN VURDU

O esnada iş yeri önünde olan bekçi kaçan saldırganı kovalamaya başladı. Saldırgan kaçmak üzereyken bekçi tarafından ayağından vuruldu. Yaralanan tetikçi önce yere düştü, ardından teslim oldu. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.