Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Bekçi saldırganı ayağından vurdu
Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:42

Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Bekçi saldırganı ayağından vurdu

Şişli’de bir iş yerini haraç almak için tehdit eden yeni nesil suç örgütü, iş yerine tetikçi gönderdi. İş yerine iki el ateş eden tetikçi, kaçmak üzereyken bekçi tarafından ayağından vuruldu. Yaralanan ve teslim olan saldırgan hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Semih KARA Semih KARA
Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Bekçi saldırganı ayağından vurdu
  • ABONE OL

Olay 29 Haziran Pazartesi gecesi saat 04.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yeni nesil bir suç örgütü, Şişli'de bulunan tekstil firmasını haraç almak için tehdit etti. Tehdit edilen iş yeri sahibi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, iş yerini koruması için bekçiler görevlendirildi.

İŞ YERİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Tehditlerine devam eden suç örgütü, iş yerine tetikçi A.E.'yi (22) gönderdi. İş yeri önüne gelen eli silahlı A.E. dükkana doğru iki el ateş etti. Tetikçi silahıyla ateş ettikten sonra kaçmaya başladı.

BEKÇİ SALDIRGANI AYAĞINDAN VURDU

O esnada iş yeri önünde olan bekçi kaçan saldırganı kovalamaya başladı. Saldırgan kaçmak üzereyken bekçi tarafından ayağından vuruldu. Yaralanan tetikçi önce yere düştü, ardından teslim oldu. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞİŞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Bekçi saldırganı ayağından vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA