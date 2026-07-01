Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.