Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.
'DUR' İHTARINA UYMAYINCA BACAĞINDAN VURULDU
Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.