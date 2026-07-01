Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:16

Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen olayda iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 22 yaşındaki şüpheli kaçmaya başladı. Dehşet saçan şüphelinin farkına varan bekçiler takip ettikleri şüpheliyi ‘dur’ ihtarına uymaması üzerine bacağından vurarak yakaladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!
  • ABONE OL

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.

'DUR' İHTARINA UYMAYINCA BACAĞINDAN VURULDU

Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de korku dolu anlar! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu: ‘Dur’ ihtarına uymayınca bacağından vuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA