Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü! 2 arkadaşı gözaltında
Giriş Tarihi: 16.1.2024 03:19 Son Güncelleme: 16.1.2024 03:25

Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü! 2 arkadaşı gözaltında

Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), evinde ölü bulundu. Evin içinde kan izleri belirleyen polis, ihbarda bulunan ve "Eve darbedilmiş halde geldi, bir süre sonrada hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı

DHA
Şişli’de mühendisin şüpheli ölümü! 2 arkadaşı gözaltında

Olay, saat 22.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Fatih Aksin'in (49) öldüğünü belirledi.

Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Galatasaray evinde hata yapmadı! Zirve yarışında önemli galibiyet...
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
PKK saldırılarının mesajı ne?
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
Başımız sağ olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü! 2 arkadaşı gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA