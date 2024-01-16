Şişli’de mühendisin şüpheli ölümü! 2 arkadaşı gözaltında

Olay, saat 22.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Fatih Aksin'in (49) öldüğünü belirledi.

Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.