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Giriş Tarihi: 2.7.2022 23:16 Son Güncelleme: 3.7.2022 00:05

Şişli’de polis vatandaş turnuvası

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de polis vatandaş turnuvası

İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerle ilçeye bağlı Kuştepe Mahallesi sakinleri arasında yapılan futbol turnuvasında dostluk kazandı.

İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ile ilçeye bağlı Kuştepe Mahallesi sakinleri arasında futbol turnuvası düzenlendi. Polis vatandaş arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvayı Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, polis ekipleri ve Kuştepe Mahalle sakinleri izledi.



POLİS VE VATANDAŞLAR TAKIM OLUŞTURDU
Turnuvada Kuştepeli vatandaşların oluşturduğu 2 takım ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 2 takım arasında maç yapıldı. İki maç üzerinden düzenlenen turnuvanın ilk maçı saat 21.00'de başlayıp 22.00'de biterken turnuvanın 2'inci maçı 22.00'de başlayıp 23.00'de bitti. Kuştepe'nin çiçek satan gençlerinden oluşan takımın kaptanına Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan çiçek takdim etti. Maçı vatandaşlar ve polis ekipleri merakla takip ederken Kuştepeli çocuklar takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada jeneriklik goller atıldı. Dostluğun kazandığı turnuvada polisler ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DOSTLUK KAZANACAK"
Turnuvada konuşan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Kuştepe'de belki ister istemez, sosyal demografik yapısından, çok kozmopolit olmasından dolayı farklı bazı olaylara geçmişte sahne olmuş olabilir. Bu noktada hem emniyet müdürlüğümüz hem muhtarlığımız gerçekten vatandaşlarımızla çok koordineli bir şekilde çalışma sergiliyor. Birlikte hareket ediyor. Emniyet müdürlüğümüze ve muhtarlığımıza bugün, gençlerimizle kaynaşması bir arada olması, beraber olması noktasında bu güzel etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Bugün belki buradan bir galip çıkacak ama benim gönlüm Kuştepe'nin kazanmasından yana. Kuştepelileri ben bugün tutuyorum. Ama dostluk kazanacak onu söyleyeyim" dedi.

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Şişli’de polis vatandaş turnuvası
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