Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de sokakta silahlı kavga
Giriş Tarihi: 2.12.2025 10:29

Şişli'de sokakta silahlı kavga

İstanbul Şişli’de 2 kişi arasında başlayan tartışma hızla büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada bir kişi kasık bölgesinden vurularak yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de sokakta silahlı kavga

Olay, saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi yanında getirdiği silahla tartıştığı diğer şahsı kasık bölgesinden vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan şahıs bölgede ki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Şahsı silahla yaralayan kişi bölgeden hızla kaçarak uzaklaştı. Polis kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de sokakta silahlı kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz