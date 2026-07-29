Şişli’de şüpheli ölüm! İşten döndüğü evde kardeşinin cesedini buldu

2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.