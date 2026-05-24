Şişli’de yangın ihbarına gittiler: Uyuşturucu serası buldular! Piyasa değeri yarım milyon lira

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.50 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın en üst katındaki daireden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye görevlileri yaptıkları ilk incelemede, dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen düzenekler buldu.