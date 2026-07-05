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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:15 Son Güncelleme: 5.07.2026 09:16

Şişli’de yankesicilik yaparken suçüstü yakalandılar: İki çocuğun suç dosyası şaşırttı

Şişli'de şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Şişli’de yankesicilik yaparken suçüstü yakalandılar: İki çocuğun suç dosyası şaşırttı
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Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

YANKESİCİLİK YÖNTEMİYLE ÇALDILAR!

Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti. Polisleri farkeden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı.

YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

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470 SUÇ KAYDI

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞİŞLİ

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Şişli’de yankesicilik yaparken suçüstü yakalandılar: İki çocuğun suç dosyası şaşırttı
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