Şişli’de ’yol verme’ dehşeti kamerada: Bıçakladı yetmedi kovaladı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.