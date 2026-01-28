SON DAKİKA… Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran detaylar! Vahşet 20 dakika sürmüş: Memleketimde adım çıktı!

"ÇOCUKLA ÜMRANİYE'YE GİTMİŞ"

Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümaniye'ye geçtim. Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümraniye'ye geçerken Gofurjon ile WhatsApp üzerinden mesajlaştık. Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye de ki eve geldikten 15-20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi. Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi.