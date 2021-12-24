Sivas -29 dereceyle Türkiye’nin en soğuk şehri oldu

Yurt genelinde gelen kış mevsimiyle soğuğu en çok hisseden illerin başında gelen Sivas'ta İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri'nden sağlanan kömürü ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılacak.

Sivas'ta 4 bin 305 ton kömürün 3 bin 776 tonunun 2 bin 905 aileye dağıtıldığını belirten Ayhan, aile başına bin 300 kilogram olmak üzere kömür dağıttıklarını ifade etti. Vali Ayhan, kalan kömürün dağıtım işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

"900 TL NAKİT DESTEĞİ"

Sivas Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencilerine destek olmak adına nakit yardım yapma kararı aldı. Sivas Belediye Başkan'ı Hilmi Bilgin tarafından duyurulan kampanya kapsamında 2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında ihtiyaç sahibi aileler ile kirada oturan üniversite öğrencileri için 300'er TL taksitle, toplamda 900 TL nakit yardımı yapılacağını açıkladı.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI"

Bilgin, "Belediyemizin yapması gereken altyapı ve üst yapı projelerinin dışında sosyal yardım projelerimiz de devam ediyor. Bugüne kadar şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaçlı vatandaşlarımıza yönelik gerekli şartları taşıyan ailelere ayni yardımların yanında nakdi yardımlarımızla destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Hayat Ağacı Derneğimiz işbirliğinde aylık ortalama bin 200 ailemize gıda yardımı, günlük ortalama 4 bin 800 aileye ekmek yardımı, bin 500 aileye yakacak yardımı, 2 bin 457 aileye kıyafet yardımı, 158 vatandaşımıza da otobüs bileti yardımı yaptık." dedi.