Haberler Yaşam Haberleri Sivas Tokat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tokat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 13:25 Son Güncelleme: 4.10.2022 13:25

Sivas Tokat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tokat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu bölgemizde bulunan Sivas ile Orta Karadeniz bölgemizde bulunan Tokat birbirine yakın iller olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivas Tokat arası seyahat edecekseniz öncelikle bilmeniz gereken şey Sivas Tokat arası kaç km olmalıdır. Hem yolculuğunuzun daha hızlı geçmesi hem de gideceğiniz yola hazırlıklı çıkmak için yola çıkmadan önce Tokat Sivas arası kaç km diye bakmalı ve hazırlığınızı yapmalısınız. Eğer siz de bu iki şehrimiz arasında yolculuk yapacaksanız ve Sivas Tokat arası kaç saat diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Sivas Tokat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tokat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Yolculukları keyifli hale getirmek için yola hazırlıklı çıkmak ya da nerelerde mola vereceğinizi önceden planlamak gerekmektedir. Sivas ve Tokat birbirine yakın iller olsa da yola çıkmadan önce Tokat Sivas arası kaç km diye bakmanız ya da ulaşımda kullanacağınız ulaşım aracını seçmeniz gerekmektedir. Biz de bu yazımızda özel araçla, otobüsle Sivas Tokat arası kaç saat sürer, otobüs ve özel araçta saat farkı yaşanır mı sorularının detaylarını inceledik. Merak edilen tüm detayları ile Sivas Tokat arası kaç km sorusunun cevabı ve yolculukla ilgili tüm merak edilenler.

Sivas Tokat Arası Kaç Km?

Sivas İç Anadolu bölgemizde ve Tokat Orta Karadeniz bölgemizde bulunsa da birbirine oldukça yakın iki ildir. Hem ulaşımın kolay olduğu hem de sık otobüs seferi bulunan bu iki ilimiz arasındaki kilometre mesafesi ise 108 km'dir. D200, E88 ve D850 karayolları üzerinden gerçekleştireceğiniz bu yolculuğu ister özel aracınızla isterseniz de iki şehrin de otogarlarından kalkan otobüsler ile gerçekleştirebilirsiniz. Hem kısa bir yolculuk hem de keyifli bir yolculuk olacaktır.

Sivas Tokat Arası Kaç Saat Sürer?

Otobüs ile yolculuk ve özel araç ile yolculukta ulaşım saatinin değiştiği bir yolculuk olan Sivas ile Tokat arası yolculuklar özel araç ile ortalama 1 saat 30 dakika sürmektedir. Sivas otogardan ya da Tokat otogardan bineceğiniz bir otobüs ise sizi diğer şehir merkezine ortalama olarak 2 saatte götürmektedir.

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Sivas Tokat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tokat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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