Sivas Ulu Cami’de tarih titizlikle korunuyor

Sivas'ın önemli tarihi yapılarından Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yapıda, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı çalışma yürütülüyor. Restorasyon kapsamında caminin üzerinde bulunan yaklaşık 1200 ton beton kaldırılırken, yapının üzerindeki ağır yükün azaltılmasıyla özgün mimari dokunun korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Yaklaşık 800 yıldır kapsamlı bir restorasyon görmediği belirtilen tarihi minarede de güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde zarar gören, kırılan veya düşen çiniler ise uzman ekipler tarafından tek tek ele alınarak onarılıyor ve uygun görülen parçalar yeniden yerlerine yerleştiriliyor.

MİMARİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Çalışmalar kapsamında caminin çevresinde de düzenlemeler yapılacak. Tuvaletlerin yerinin değiştirilmesi ve çevredeki kot seviyesinin düşürülmesiyle Ulu Cami'nin mimari yapısının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 1196-1197 yıllarında yaptırıldı. İzzeddin Keykavus tarafından 1212 yılında onarılan cami, 1213'te de tuğla örgülü, sekizgen kaideli Pisa Kulesi'ne benzer eğime sahip olan minaresi inşa edildi.