Sivas’ta 10 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Kentte yaşayan bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sivas merkezli olarak Ankara, Diyarbakır ve Kütahya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla M.Ç., E.E. ve F.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç. ve F.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda, başka bir şahsın; Isparta'da 1, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 2, Muğla ili ve ilçelerinde 2 olmak üzere toplam yaklaşık 100 milyon TL değerinde faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu belirlendi.