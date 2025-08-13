Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta 10 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu
Giriş Tarihi: 13.8.2025 16:57 Son Güncelleme: 13.8.2025 17:00

Sivas’ta, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uğur Yiğit
Kentte yaşayan bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sivas merkezli olarak Ankara, Diyarbakır ve Kütahya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla M.Ç., E.E. ve F.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç. ve F.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda, başka bir şahsın; Isparta'da 1, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 2, Muğla ili ve ilçelerinde 2 olmak üzere toplam yaklaşık 100 milyon TL değerinde faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu belirlendi.

