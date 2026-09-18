Sivas’ta 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümü cinayet çıktı: Abla kan donduran detayları itiraf etti

Sivas'ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada feci olay meydana geldi.
OTİZMLİ ÇOCUK CAMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli çocuk pencereden zemine düşerek öldü. Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ABLA İTİRAF ETTİ
Çocuk olay yerinde ölürken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.N.K'nın ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürülü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
12 yaşındaki otizmli Tufan 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Evde bulunan kişiler gözaltına alındı...Feci kaza kamerada