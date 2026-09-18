Sivas’ta 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümü cinayet çıktı: Abla kan donduran detayları itiraf etti

ABLA İTİRAF ETTİ

Çocuk olay yerinde ölürken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.N.K'nın ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürülü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör