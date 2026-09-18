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Giriş Tarihi: 18.09.2026 12:45

Sivas'ta 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümü cinayet çıktı: Abla kan donduran detayları itiraf etti

Sivas'ta 4. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki otizmli T.K.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 14 yaşındaki abla S.N.K., kardeşini pencereden attığını itiraf etti.

İHA Yaşam
Sivas’ta 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümü cinayet çıktı: Abla kan donduran detayları itiraf etti
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Sivas'ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada feci olay meydana geldi.

OTİZMLİ ÇOCUK CAMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli çocuk pencereden zemine düşerek öldü. Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABLA İTİRAF ETTİ

Çocuk olay yerinde ölürken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.N.K'nın ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürülü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

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Sivas'ta 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümü cinayet çıktı: Abla kan donduran detayları itiraf etti
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