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Giriş Tarihi: 8.06.2026 19:16

Sivas'ta baltalı saldırgan üç kişiyi ağır yaraladı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36) inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) yanında bulunan O.F. (74) ve durakta servis bekleyen fabrika işçisi H.N.'yi baltayla ağır yaraladı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta baltalı saldırgan üç kişiyi ağır yaraladı
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Olay, öğle saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36) Ahmet Turan Gazi Mahallesinde inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. ve yanında bulunan O.F'ye henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elinde bulunan baltayla saldırdı. İki kişiyi yaralayıp inşaattan çıkan Ş.D. daha sonra çalıştığı fabrikaya gitmek için servis bekleyen H.N'ye baltayla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişinin de hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Ş.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS

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Sivas'ta baltalı saldırgan üç kişiyi ağır yaraladı
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