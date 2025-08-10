Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta buğday yüklü traktör devrildi: 2 ölü
Sivas'ta buğday yüklü traktör devrildi: 2 ölü

Sivas´ta buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Çamlıbel Geçidi Yıldızeli istikametinde meydana geldi. Celil Alnıaçık (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör freninin bozulması sonucu kontrolden çıkan yol kenarına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yanında yolcu olarak bulunan Bedir Alnıaçık (74) olay hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi´ne morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

