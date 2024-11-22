Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖLÜ BULUNDU

Yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede matematik öğretmeni olarak çalışan Cafer Bulut ölü bulundu. Öğretmenin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öğretmenin ölüm haberini alan yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un zaman zaman dershanede kaldığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü