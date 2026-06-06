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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Sivas’ta feci kaza: 3 ölü

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü
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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü. 2 kişi ise yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya yönetimindeki otomobil ile Musa Bal 54 yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ve otomobil sürücüsü Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Otomobilin kaza yaptığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kaza sonucunda araç içerisindeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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#ŞANLIURFA #EYYÜBİYE #SİVAS

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Sivas’ta feci kaza: 3 ölü
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