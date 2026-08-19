Sivas’ta feci kaza: 4 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Hayati Aras'ın kullandığı ve içinde 14 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsü, Sivas- Suşehri karayolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan hayatını kaybetti. Şoför Aras ile araçtaki Uğur Gürbüz, Ayşegül Sağlam, İrfan Bedir, Hakan Çalayır, Metin Saraç, Arzu Varoğlu, İslam Varoğlu, Nebi Kayaalp ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör