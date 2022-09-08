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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:11 Son Güncelleme: 8.9.2022 23:28

Sivas’ta feci kaza: 5’i ağır 7 yaralı

Hatay’dan Sivas’a kız istemeye giden aileleri taşıyan aracın bariyerlere çarptığı kazada 5’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi

İHA
Sivas’ta feci kaza: 5’i ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi.

Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada Cuma T. (54) yönetimindeki otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla attı. Şoför ve araçta bulunan B.K., Y.T., M.T., E.Ş., N.Ş.ve R.B. yaralandı.

Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ilk etapta Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 5 yaralı Sivas'a sevk edildi.

Araçta bulunanların Hatay'dan kız istemek için Sivas'a geldikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan R.B.' isimli genç kadının hamile olduğu belirtildi. Yaralananlarda 4'ünün ise çocuk olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas’ta feci kaza: 5’i ağır 7 yaralı
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