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Giriş Tarihi: 8.06.2026 05:15

Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Sivas’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Suşehri ilçesindeki kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Beydeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki 58 EP 746 plakalı otomobil ile Selim Bayram idaresindeki 58 BN 170 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 58 BN 170 plakalı otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS #SUŞEHRİ

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Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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