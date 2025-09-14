Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 14.9.2025 19:39

Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

15 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

