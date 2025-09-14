Sivas’ta feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

15 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.