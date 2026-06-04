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Giriş Tarihi: 4.06.2026 23:21

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 3 ölü

Sivas’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 3 ölü
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Kaza, merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya yönetimindeki otomobil ile Musa Bal 54 yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ve otomobil sürücüsü Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SİVAS

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Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 3 ölü
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