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Giriş Tarihi: 24.06.2026 04:10

Sivas’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Sivas’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay, Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak çekmesi sonucu A.T.A., E.A., T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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