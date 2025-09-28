Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. S.G. yönetimindeki otomobil ile D.M. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden S.G. ile aracında bulunan M.P, F.P. yaralanırken Salih Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazada hayatını kaybeden Salih Polat'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.