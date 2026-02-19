Sivas’ta inanılmaz rekor: 65 yaş kartıyla tam 3 bin 365 kez otobüse bindi!

BELEDİYEDEN ESPRİLİ UYARI: "OTOBÜSLERİMİZ ŞEHİR TURU İÇİN DEĞİL"

Sivas Belediyesi, rekor kıran hemşehrisine teşekkür ederken bir de nazik uyarıda bulundu. Açıklamada, ücretsiz kartın suiistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Hemşehrimize ulaşım tercihinde belediyemizi seçtiği için teşekkür ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak isteriz; otobüslerimiz şehir turu atmak için değil, bir noktadan diğerine ulaşım sağlamak içindir."