Sivas’ta inanılmaz rekor: 65 yaş kartıyla tam 3 bin 365 kez otobüse bindi!

Sivas Belediyesi, toplu taşıma verilerini inceleyerek 2025 yılının en aktif yolcusunu belirledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S.'nin bir yıl içindeki biniş sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.
SİVAS BELEDİYESİ 2025 YILI TOPLU TAŞIMA ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI
Elde edilen verilere göre Mehmet S., yıl boyunca halk otobüslerini tam 3 bin 365 kez kullanarak şehrin en çok seyahat eden ismi oldu.
GÜNDE ORTALAMA 25 BİNİŞLE ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK
Rekorun detayları incelendiğinde ortaya çıkan tablo şaşkınlık yarattı. Mehmet S.'nin günlük biniş ortalamasının 25 sefer olduğu belirlendi. Neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünü otobüslerde geçiren vatandaşın, Sivas'ın tüm hatlarını defalarca arşınladığı tahmin ediliyor. Bu yoğun kullanım, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.
BELEDİYEDEN ESPRİLİ UYARI: "OTOBÜSLERİMİZ ŞEHİR TURU İÇİN DEĞİL"
Sivas Belediyesi, rekor kıran hemşehrisine teşekkür ederken bir de nazik uyarıda bulundu. Açıklamada, ücretsiz kartın suiistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Hemşehrimize ulaşım tercihinde belediyemizi seçtiği için teşekkür ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak isteriz; otobüslerimiz şehir turu atmak için değil, bir noktadan diğerine ulaşım sağlamak içindir."