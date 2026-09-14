Sivas’ta insanlıktan utandıran olay! 11 aylık Büşra bebeğin satıldığı iddia edilmişti: 6 şüpheli hakim karşısına çıkacak!

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 2 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürdü.
BEBEK PARA KARŞILIĞI SATILDI İDDİASI
Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E. B. (27) bebeği para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak iki gön önce baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı.
'BEBEĞİ EŞİM VERDİ' DEMİŞTİ
Anne E.B. ilk ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etmişti. Kayıp bebeğin ise arama çalışmaları sürüyor.