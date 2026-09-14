Sivas’ta insanlıktan utandıran olay! 11 aylık Büşra bebeğin satıldığı iddia edilmişti: 6 şüpheli hakim karşısına çıkacak!

'BEBEĞİ EŞİM VERDİ' DEMİŞTİ



Anne E.B. ilk ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etmişti. Kayıp bebeğin ise arama çalışmaları sürüyor.

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