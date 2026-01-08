Sivas’ta kardan Kız Kulesi yapıp karşısında çay içen çocuklar, bakanlığın davetiyle İstanbul’a gelecek

Koyulhisar ilçesinde kız kulesi karşısında çay içmek isteyen çocuklar, hayallerini kardan yaptıkları Kız kulesi ile gerçekleştirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleriyle birlikte kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, Soylu'dan Kız Kulesi manzarasına karşı çay içmek istediklerini söyledi. Çocukların talebi üzerine harekete geçen Adem Soylu, İstanbul´un simgelerinden Kız Kulesi'ni yapmaya karar verdi Soylu, çocukların da yardımıyla yaklaşık 2 saatte çalışmasını tamamladı. Çocukların yaptıkları bu çalışma büyük ilgi gördü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çocukları Kız Kulesi'ni görmeleri için İstanbul'a davet etti.

Vali Yılmaz Şimşek, kardan İstanbul´un simgelerinden Kız Kulesi´ni inşa ederek büyük beğeni toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin´i valilik makamında kabul etti. Çocukların, yaptıkları kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtikleri anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan; hayal güçleri ve emekleriyle takdir toplayan bu anlamlı çalışmaya ilişkin olarak Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Sohbette, kardan yapılan Kız Kulesi´nin ortaya çıkış süreci, yapım aşamaları ve çocukların bu fikri nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi aldı. Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve hayal gücünün son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, çocukların bu yaşta sanata ve estetik düşünceye ilgi duymasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu güzel çalışmanın sosyal medya ve basında yer bulmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın davetlisi olarak bugün İstanbul´a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini bu başarılarından dolayı kutladı.

Vali Şimşek, çocukların hayallerinin desteklenmesinin, özgüvenlerinin artırılmasının ve yeteneklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.