Sivas’ta kasap dükkanında silahlı kavga: 2 yaralı

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İş yerinde yaşanan arbede ve daha sonra H.D.'nin 2 kişiyi tabanca ile yaralama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.